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حماس: حصار نابلس لن يُفلح في كسر إرادة المقاومة

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:57

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنَّ استمرار حصار مدينة نابلس والمدن والمخيمات في الضفة المحتلة، جريمة مكتملة الأركان، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة والصمود لدى أبناء شعبنا، وتكشف مجدّداً فشل منظومة الاحتلال الأمنية في مواجهة صمودهم وبطولتهم.

ودعت الحركة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، شعبنا إلى التضامن مع أهلنا في مدينة نابلس، وإلى تصعيد المقاومة الشاملة كبحاً لجماح تغوّل الاحتلال، وانتصاراً للقدس والأقصى والمرابطين فيه.

وأشادت بصمود المرابطين الذين يدافعون عن القدس والأقصى، ويذودون عنهما بكل قوّة وبسالة، باعثةً بأسمى آيات الاعتزاز، إلى أهلنا الصَّامدين والمنتفضين في عموم الضفة المحتلة ضدَّ إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت على أنَّ الملحمة البطولية التي يصنعها أهلنا في الضفة المحتلة، واحتضانهم للمقاومين والشباب الثائرين في وجه العدو، تثبت مجدّداً أنّنا أمام انتفاضة وطنية متجدّدة تعبّر عن إيمان شعبنا بخيار المقاومة الشاملة سبيلاً للتحرير والعودة.

وقالت: "إنَّنا في هذا اليوم (24-10) الذي تحتفي به الأمم المتحدة يوماً لها، ندعو مؤسساتها إلى تحمّل المسؤولية في تجريم الاحتلال وسياساته العدوانية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير".

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