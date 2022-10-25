وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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25 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:30
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء:
طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني
07:426 شهداء و20 إصابة في اقتحام قوات الاحتلال لنابلس
09:03هاتف آيفون القادم سيحصل على ميزات لم تطرحها آبل من قبل!
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08:52الشفق القطبي يضر بطبقة الأوزون محدثا ثقبا بعرض 400 كم
08:50"واتس آب" يتوقف عن العمل على بعض أجهزة "آيفون"
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