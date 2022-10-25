أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

08:50"واتس آب" يتوقف عن العمل على بعض أجهزة "آيفون"

09:03هاتف آيفون القادم سيحصل على ميزات لم تطرحها آبل من قبل!

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