وكالة الرأي الفلسطينية العفو الدولية تدعو "الجنائية" بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبت بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أهالي الأسرى يتوجهون لزيارة أبناءهم في “نفحة” اليوم وكالة الرأي الفلسطينية هاتف آيفون القادم سيحصل على ميزات لم تطرحها آبل من قبل! وكالة الرأي الفلسطينية أشهر الهواتف الذكية حالياً وكالة الرأي الفلسطينية الشفق القطبي يضر بطبقة الأوزون محدثا ثقبا بعرض 400 كم وكالة الرأي الفلسطينية "واتس آب" يتوقف عن العمل على بعض أجهزة "آيفون" وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يعمل على عدد من المميزات الجديدة.. تعرف على أبرزها وكالة الرأي الفلسطينية علماء الفلك يكتشفون ثقباً أسوداً قريباً من الأرض وكالة الرأي الفلسطينية النصيرات يفرض النتيجة السلبية على ضيفه اتحاد خانيونس وتعادل الرُّباط ودير البلح وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد رفع الأثقال يطلق بطولة للناشئين والشباب والشاطئ يستعد لإدارة جديدة
أخبار » أخبار الأسرى

أهالي الأسرى يتوجهون لزيارة أبناءهم في “نفحة” اليوم

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:14

غزة- الرأي

أفادت وزارة الأسرى اليوم، بأن 57 من ذوي الأسرى بسجون الاحتلال توجهوا صباحاً لزيارة 31 أسيرًا بسجن نفحة الصحراوي.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي بعد توقفٍ دام أكثر من شهر، في رحلةٍ استغرقت نحو 16 ساعة للوصول من غزة إلى السجن.

ولفتت إلى أنه رافق الأهالي طاقم وزارة الأسرى ضمن برنامج "مؤازرة" الذي تنفذه الوزارة لتعزيز صمود أهالي وذوي الأسرى.

من جهةٍ أخرى، يواصل الاحتلال منع أكثر من 100 أسير من قطاع غزة إضافة إلى مئات الأسرى من الضفة والقدس من زيارة ذويهم تحت ذرائع وأسباب واهية.

وكانت سجون الاحتلال قررت استئناف برنامج الزيارة لعائلات الأسرى من الضفة المحتلة وقطاع غزة الأسبوع الجاري، بعد منع استمر 3 أسابيع بذريعة ضرب سجانة في سجن رامون.

يشار إلى أن مصلحة سجون الاحتلال ألغت أوائل الشهر الجاري، جميع زيارات الأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ذويهم في السجون كافة حتى إشعار آخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟