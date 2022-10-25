أهالي الأسرى يتوجهون لزيارة أبناءهم في “نفحة” اليوم

غزة- الرأي

أفادت وزارة الأسرى اليوم، بأن 57 من ذوي الأسرى بسجون الاحتلال توجهوا صباحاً لزيارة 31 أسيرًا بسجن نفحة الصحراوي.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي بعد توقفٍ دام أكثر من شهر، في رحلةٍ استغرقت نحو 16 ساعة للوصول من غزة إلى السجن.

ولفتت إلى أنه رافق الأهالي طاقم وزارة الأسرى ضمن برنامج "مؤازرة" الذي تنفذه الوزارة لتعزيز صمود أهالي وذوي الأسرى.

من جهةٍ أخرى، يواصل الاحتلال منع أكثر من 100 أسير من قطاع غزة إضافة إلى مئات الأسرى من الضفة والقدس من زيارة ذويهم تحت ذرائع وأسباب واهية.

وكانت سجون الاحتلال قررت استئناف برنامج الزيارة لعائلات الأسرى من الضفة المحتلة وقطاع غزة الأسبوع الجاري، بعد منع استمر 3 أسابيع بذريعة ضرب سجانة في سجن رامون.

يشار إلى أن مصلحة سجون الاحتلال ألغت أوائل الشهر الجاري، جميع زيارات الأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ذويهم في السجون كافة حتى إشعار آخر.