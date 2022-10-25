مكافحة المخدرات تختتم دورة لاساسيات عمل ضباط المكافحة

غزة-الراي

اختتم المعهد التدريبي لمكافحة المخدرات دورة جديدة بعنوان: "أساسيات اختصاص عمل ضباط مكافحة المخدرات حيث أن الدورة تناولت محاور وأساسيات عمل ضباط المكافحة، والممارسات والسلوكيات المهنية للضباط في جميع المهام الموكلة لهم،في ضوء خصوصية عمل الإدارة التي تتمتع بنظام شرطي مجتمعي.



بدوره، ثمن العقيد أنور صبحي زعرب نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات جهود القائمين على الدورة، مؤكدا على أهمية الارتقاء بالكادر في جميع مجالات العمل متمنياً الإفادة من المخرجات المنشودة وتوظيفها بأفضل صورة ممكنة.



وأشار مدير المعهد التدريبي"المقدم دكتور علي أبو غالي إلى ضرورة التجويد والتطوير في نقل الخبرات والمعارف اللازمة إلى ضباط الإدارة، كونهم وجه الإدارة الخارجي ونافذته نحو المجتمع المحلي، وإظهار مستوىً عالٍ من الانضباط والالتزام، وأداء المهام الموكلة إليهم وفق ما تقتضيه متطلبات العمل.



حيث استمرت الدورة لـ 6 أيام تدريبية بواقع 18ساعة تدريبية وشارك فيها 23 من ضباط إدارة مكافحة المخدرات

