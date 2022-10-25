المعهد العالي للقضاء يصدر كتاباً جديداً في مجال الخبرة

غزة-الرأي

أصدر المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، كتاباً جديداً في مجال الخبرة ضمن سلسلة الإصدارات التي يصدرها المعهد، حمل عنوان "الدليل التدريبي للخبراء" والذي تم إصداره كمادة علمية لاتخاذها مرجعاً إرشادياً في الإجراءات القانونية للخبير خلال عمله.



وتسلم المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل ورئيس مجلس إدارة المعهد، نسخة من الكتاب والذي بدوره أثنى على الجهود المبذولة في إعداد الكتاب، للعمل على تدعيم العمل وإسناد الخبراء بالمراجع العلمية والقانونية اللازمة لإنجاح عملهم، وذلك خلال زيارة نفذها أ. محمد أبو بركة مستشار وزير العدل لشؤون المعهد العالي للقضاء، و أ. علي جحا مدير مكتب عميد المعهد.



وتضمن الكتاب العديد من المحاور التي توضح مهام الخبير، والإجراءات ذات العلاقة التي يتخذها الخبير خلال عمله، فيما يتعلق بالإجراءات والإثباتات القانونية للقضايا المتنازع عليها بين المتخاصمين لدى القضاء، وشارك في إعداد الكتاب نخبة من السادة القضاة والمستشارين والمحاضرين في مجال الخبرة بمختلف تخصصاتها.



وخرج المعهد على دورات متتالية قرابة 200 خبيراً في مجالات تخصصية مختلفة، تم اعتمادهم في كشف الخبراء الذي لدى وزارة العدل وتسليم نسخة منه للقضاء لتوزيعه على المحاكم في قطاع غزة.

