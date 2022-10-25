التنمية الإجتماعية تنظم فعالية"لقاء الأحبة " لإحياء اليوم العالمي لكبار السن

غزة-الرأي

نظم مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات _الادارة العامة للأسرة و المرأة و التابع لوزارة التنمية الإجتماعية فعالية "لقاء الأحبة " لإحياء اليوم العالمي لكبار السن، وذلك ضمن خطة المراكز السنوية والتي نعمد من خلالها إلى تكريم كبار السن في اليوم العالمي لكبار السن.

جاء تنفيذ الفعالية في استراحة فلورانسا على شاطيء بحر الزهراء و التي تهدف إلى تكريم السيدات كبار السن من رواد المركز و سيدات النادي النسوي.



و تخلل الفعالية لقاء ديني بعنوان .."تكريم كبار السن في الاسلام" ألقاه الداعية اسماعيل اللوح أبو عبيدة ،إضافة إلى العديد من الأنشطة و البرامج الترفيهية و التفاعلية

و الفطور الجماعي و الذي بدوره أضفى جو السعادة و الفرح على جميع المشاركين في الفعالية .



بدورها، قامت مدير المركز أ.نعيمة سويدان و الاخصائية الاجتماعية بتكريم 30سيدة من السيدات كبار السن من رواد المركز و سيدات النادي النسوي و توزيع الهدايا .





