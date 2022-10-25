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التنمية الاجتماعية تناقش مسودة سياسة حماية الطفولة

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:11

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غزة-الراي
ناقشت الإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية الملاحظات التي أبدتها الإدارة العامة للتنمية والتعاون الدولي والمتعلقة بمسودة سياسة حماية الطفولة والدليل الاجرائي الخاص بالسياسة.


جاء ذلك في اجتماع حضره عن الإدارة العامة للأسرة والطفولة كلا من د. محمد العرعير مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة وأ. محمود موافي نائب مدير عام الادارة وأ. ربا البيطار مدير دائرة الأسرة والطفولة وأ. منال عدوان مدير دائرة حماية الطفولة.


وشارك في النقاش عن الإدارة العامة للتنمية والتعاون الدولي أ. رياض البيطار مدير عام الإدارة. وقد توافق المجتموعون على كافة الملاحظات الواردة على المسودة وتم وضع التعديلات المطلوبة عليها. يذكر أنه وبعد هذه المرحلة سيتم تنسيب المسودة للجنة المتابعة الحكومية للنظر في اعتمادها حسب الأصول المتبعة.
 

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