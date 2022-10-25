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"العدل" تستقبل رئيس ديوان المظالم ويبحثان قضايا مشتركة

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:20

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غزة-الرأي
استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة رئيس ديوان المظالم الدكتور حسن الصيفي ومدير عام ديوان المظالم أ. رامز تمراز حيث بحثا معاُ سبل التعاون المشترك والعمل من أجل نشر سيادة القانون ورد المظالم وتسهيل الوصول للعدالة.


وناقش الطرفان عدد من المظالم التي تقدم بها بعض المواطنين لدى ديوان المظالم بشكل مفصل وتأتي ضمن اختصاص وزارة العدل.


بدوره، أوضح كيل وزارة العدل أن لدى الوزارة وحدتين مختصتين بحقوق المواطن وهي وحدة الشكاوى وحقوق المواطن وتنظر بالشكاوى التي يقدمها المواطنون بشكل عام ووحدة شؤون القضاء والنيابة وتنظر بالشكاوى التي يقدمها المواطنون بما يخص عمل القضاء والنيابة
 

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