تعليم الشمال يستقبل وفداً من الشرطة المجتمعية

غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، وفداً من الشرطة المجتمعية في محافظة شمال غزة، وذلك للتباحث في العديد من القضايا التربوية المشتركة التي تخص الميدان التربوي.



وكان في استقبال الوفد إلى جانب أ. حرز الله، رئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل، ورئيس قسم الارشاد التربوي أ. نفوذ العطل، فيما ضم الوفد كلاً من: مدير الشرطة المجتمعية العقيد محمد عزالدين، ومدير التواصل الاجتماعي مقدم محمد أبو طاقية، ورئيس قسم حل النزاعات عقد مسعد زقزوق، بالإضافة إلى مقدم إسماعيل شعبان.



ورحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مؤكداً على أهمية توثيق العلاقات والتعاون بين مديرية التعليم والشرطة المجتمعية بما يخدم مصلحة أبنائنا الطلبة ويساهم في استقرار وضبط العملية التعليمية.



ولفت أ. حرز الله، إلى أن المديرية دأبت ومنذ عدة سنوات على التنسيق مع وزارة الداخلية بشكل عام والشرطة الفلسطينية بشكل خاص، معرباً عن أمله أن يكون للشرطة المجتمعية دور في ضبط أو التخفيف من الظواهر السلبية في الميدان التربوي، بالتنسيق مع الأقسام المختصة بالمديرية.



بدوره، أشاد العقيد عزالدين، بالتعاون البنّاء والعلاقة المتينة مع مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي ضمن مبادرة حياة مطمئنة التي أطلقتها الشرطة المجتمعية في قطاع غزة.



وبين العقيد عزالدين، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل التعاون في تعزيز السلوك الإيجابي في المجتمع الفلسطيني ومعالجة الظواهر السلبية والتحذير من خطورة الاقدام على إيذاء النفس.

