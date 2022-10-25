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تعليم غرب غزة تعقد الامتحان الموازي

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:12

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غزة-الرأي
عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة الامتحان الموازي ‏والذي يعقد ‏سنوياً إيماناً من وزارة التربية والتعليم العالي بدورها الكبير وحرصها الدائم على تعزيز حق التعليم للجميع.


ويعقد امتحان الاجتياز لبرنامج التعليم الموازي على مدار خمسة أيام، في مواد اللغة العربية، ‏والتربية الدينية، والثقافة الحياتية، والعلوم العامة، والتكنولوجيا، والرياضيات، واللغة الإنجليزية.


وقام وفد من المديرية بجولة تفقدية لقاعات الامتحان في فلسطين الثانوية وقاعة سجن الكتيبة في غزة، وضم الوفد أ.حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأ.نبيل زيدية مُسير قسم الإمتحانات في المديرية.


وأكد أ.حمدي الدلو أن عقد الامتحان يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه الوزارة لضمان الحق في التعليم للجميع, مثمناً دور الملتحقين في البرنامج ممن دفعتهم ظروفهم دون استكمال تعليمهم.


هذا ويدرس ‏الطالب في برنامج التعليم الموازي سنتان يحصل بعدها على مصدقة نجاح تؤهله للتقدم لامتحان إتمام الدراسة الثانوية وذلك إما عبر ‏برنامج الدراسات المسائية أو الدراسات الخاصة.
 

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