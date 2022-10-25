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ديوان الفتوى والتشريع يصدر الكتيبات القانونية "المجموعة الثالثة"

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:42

غزة- الرأي

أصدر ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الثلاثاء، الكتيبات القانونية (المجموعة الثالثة) التي بلغ عددها (9) كتيبات تضمنت أكثر من 50 تشريع اشتملت على أهم التشريعات بآخر التعديلات، وتهدف الكتيبات إلى المساهمة في تطوير العمل القانوني لدى العاملين في المجال القانوني في القطاعين العام والخاص.

وذكر أ. محمد الزهارنة مدير دائرة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر بالديوان ورئيس اللجنة الخاصة بإعداد وطباعة أكواد القوانين أبرز التشريعات التي تضمنتها هذه الكتيبات التشريعات الخاصة بالقضاء العسكري والقضاء الشرعي والصحة والتعليم والأسرى، وحق العودة واللاجئين.

وأكد أ. الزهارنة أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية طباعة ونشر القوانين، مشيراً إلى أن ديوان الفتوى والتشريع أصدر خلال العام الماضي (28) كتيب في مجموعتين تضمنت العديد من التشريعات الهامة.

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