الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة حتى الرقم (270) من الكشف رقم (2022/35).

وبينت الوزارة أن السفر يشمل كذلك الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.