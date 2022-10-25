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المباحث العامة تنجز واقعة سطو على شقة لمقيم في " الإمارات"

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:59

غزة- الرأي

أنجزت دائرة مباحث محافظة غزة قسم الشاطئ، تفويض النيابة العامة حول شكوى أحد المواطنين والمقيم في دولة الإمارات، والتي مفادها قيام مجهولين بالسطو على شقته الواقعة شمال مدينة غزة، وسرقة بعض المقتنيات والمقدر قيمتها بـ 5 آلاف دينار.

وقالت مباحث الشاطئ: "إنه من خلال الكشف والمعاينة وبالبحث والتحري، وبمتابعة عدد من الشهود، تم الاشتباه بثلاثة لصوص، وبضبطهم واستجوابهم، أقروا بما نسب إليهم من أقوال، وقيامهم بالسرقة على عدة مراحل، وبدلالتهم تم ضبط المسروقات".

وعليه تمت إحالة القضية والمذكورين لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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