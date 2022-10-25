غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط والتطوير بجهاز الشرطة ورشة عمل مشتركة حول "إعداد الخطة التشغيلية لجهاز الشرطة للعام 2023م بمشاركة وحضور وفد ممثل عن إدارة التخطيط بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

بدوره أوضح المقدم محمد حسنية مدير "دائرة الجودة وتقييم الأداء" بوحدة التخطيط بالشرطة أن منهجية الخطة اعتمدت على ثلاثة ركائز أساسية تمثلت "في تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وتحصين الجبهة الداخلية من المخاطر والتهديدات، وتطوير بيئة العمل المؤسسي".

وبيّن المقدم حسنية أن وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة عملت على دراسة علمية ناقشت خلالها (14) محور رئيسي و(37) محور فرعي، مثلّت جميع ملفات جهاز الشرطة، من خلال أصحاب الاختصاص والخبرة وحملة الشهادات العليا.

بدوره استعرض النقيب درويش سلمى "رئيس قسم المتابعة" بوحدة التخطيط والتطوير، الخطوات العملية لإعداد الخطة التشغيلية لجهاز الشرطة للعام 2023م وكيفية تنفيذها حسب النماذج المعتمدة من وزارة الداخلية بما يحقق تطوير وتحسين أداء جهاز الشرطة، ورفع مستوى الإنجاز.