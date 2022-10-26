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التنمية البشرية بالصحة تفتتح تدريباً برنامج الإكسل المتقدم

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:36

التنمية البشرية بالصحة تفتتح تدريباً برنامج الإكسل المتقدم
التنمية البشرية بالصحة تفتتح تدريباً برنامج الإكسل المتقدم

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية في برنامج الإكسل المتقدم والذي استهدف فئة المحاسبين العاملين في الوزارة.

وأفاد مدير دائرة التدريب رأفت محيسن ان هذه الدورة تأتي ضمن الاحتياجات التدريبية لموظفي وزارة الصحة وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المتدربين في استعمال برنامج الاكسل، ومساعدة المتدرب على فهم بعض الإضافات الهامة داخل البرنامج، فضلاً عن اكساب مهارات خاصة للمتدرب في التعامل مع التقارير المالية، ودعا ا. محيسن المتدربين إلى ضرورة الاعتماد على الجهود الذاتية وتطوير مهاراتهم من خلال استخدام وتعلم البرنامج بشكل دوري ومستمر.

ويحاضر في الدورة سمير طبيل، حيث يقدم خلال الدورة عدد من المهارات والتي تتمثل في اتقان استخدام دوال الاكسيل، و اجادة استخدام PivotTable ، معرفة مفهوم Power Query، الاستخدام البسيط لبرنامج Power Query فيما يخص التقارير، وتستمر الدورة بواقع 24 ساعة تدريبية، بمشاركة 20 متدرباً.

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