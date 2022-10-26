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الصحة تناقش مع مؤسسة أمان ماليزيا تسويق الأولويات الصحية لعام 2023

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:57

الصحة تناقش مع مؤسسة أمان ماليزيا تسويق الأولويات الصحية لعام 2023
الصحة تناقش مع مؤسسة أمان ماليزيا تسويق الأولويات الصحية لعام 2023

غزة- الرأي

أجرت دائرة العلاقات الأجنبية ودائرة متابعة المشاريع، زيارة ميدانية لمكتب مؤسسة أمان فلسطين-ماليزيا بهدف عرض ومناقشة وتسويق أهم الأولويات الصحية لعام 2023 ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها والممولة عبر المؤسسة، اضافةً الى تعزيز آليات التعاون والتنسيق من أجل جلب التمويل المناسب.

وعرضت دائرة العلاقات الأجنبية، أهم أولويات مشاريع الرعاية الأولية والمستشفيات وباقي الادارات وبما يشمل مشاريع الانشاء، التأهيل، التجهيز الطبي، بناء القدرات، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية. وبدروه أبدى المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر صيام استعداد المؤسسة لدراسة كافة الأولويات من أجل بذل كل الجهود لتلبية احتياجات مرضى قطاع غزة.

وتقديراً لدور المؤسسة في دعم وتمويل المشروع الاستراتيجي الخاص بإنشاء المركز الوطني للصحة النفسية المجتمعية والتأهيل، قام الفريق الزائر بتكريم م. صيام وتقديم درع شكر وعرفان للمؤسسة، داعياً المؤسسة الى الاستمرار في دعم احتياجات وأولويات وزارة الصحة وبذل المزيد من الجهود لتمويل مشاريع تطوير خدمات الرعاية الصحية.

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