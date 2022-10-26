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الصحة تناقش واقع الالتزامات المالية وارتباطها بالتأمين الصحي

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:07

الصحة تناقش واقع الالتزامات المالية وارتباطها بالتأمين الصحي
الصحة تناقش واقع الالتزامات المالية وارتباطها بالتأمين الصحي

عقدت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الصحة ورشة عمل تهدف إلى مناقشة واقع الالتزامات المالية وارتباطها بالتأمين الصحي، وأهم التحديات التي تواجه الموظفين الماليين في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية المختلفة
بمشاركة وحدة التأمين الصحي والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات و الشؤون المالية في إدارتي المستشفيات والرعاية الأولية .

وتحدث مدير عام الشؤون المالية د. حسام الدحدوح عن أهمية هذا اللقاء وعلى حرص إدارته على التكامل ما بين الإدارات، و أننا كما نعمل على تطوير الكادر المالي بالدورات الفنية المختلفة، فإننا نسعى مع الإدارات الشريكة إلى تطوير الأنظمة المالية والإجراءات وحل جميع الإشكاليات المرتبطة بهذه الأنظمة والإجراءات وبما يساهم في تحسين وتطوير الأداء المالي لينعكس ايجاباً على المواطن.
بدوره تحدث مدير وحدة التأمين الصحي أ. عماد بكرون عن أهمية التأمين الصحي وأن عدد التأمينات الصحية التي تصدرها الوزارة لصالح المواطنين تزيد عن 250 ألف تأمين، وبين أن الوحدة ومن خلال إدارة الوزارة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الوزارات والمؤسسات المختلفة بما يخدم وييسر الخدمة على المواطن، وبما يحفظ حق الوزارة في تسجيل الإيراد المترتب على هذه الاتفاقيات.
وتخلل الورشة مداخلات بأهم التحديات التي تواجه عمل الموظفين الماليين في المستشفيات والرعاية بخصوص تحرير الالتزامات المالية وربطها مع التأمين الصحي، و التأمين الصحي الإلكتروني وما يتعلق بفترة سريان التأمين وغيرها من المداخلات ذات العلاقة بموضوع الورشة
وقد خرجت الورشة بتوصيات لحل العديد من الإشكاليات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إلى عقد لقاءين منفصلين مع الرعاية الأولية والمستشفيات لاستكمال النقاش بشكل مفصل والخروج بمقترحات تساهم في تسهيل وتيسيير تقديم الخدمة من قبل الموظفيين الماليين لصالح المواطن الفلسطيني.

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