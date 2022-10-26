رونالدو يعود الى تدريبات مانشستر يونايتد

عاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الى تدريبات فريقه مانشستر يونايتد الثلاثاء، للمرة الاولى منذ رفضه الدخول كبديل في المباراة ضد توتنهام الاربعاء الماضي في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

استُبعد المهاجم عن المباراة ضد تشلسي في ستامفورد بريدج السبت (1-1) في الدوري وقام بتدريبات فردية مع معدّي اللياقة البدنية الجمعة.

لكن عودة رونالدو الى التمارين مع المجموعة هي ربما مؤشر على إمكانية مشاركته في المباراة ضد شيريف تيراسبول في مولدوفا الخميس ضمن منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

أشارت تقارير صحافية الى أن المدرب الهولندي إريك تن هاغ أجرى محادثات مع رونالدو منذ اتخاذه قرار استبعاد اللاعب عن الفريق.

سبق أن أغضب رونالدو مدربه عندما غادر ولاعبون آخرون ملعب "أولد ترافورد"، قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني قبل انطلاق الموسم في تموز/يوليو الماضي.

قال تن هاغ الاسبوع الماضي "يجب أن تكون هناك عواقب للسلوك أو عندما يكون سلوكًا سيئًا وهذه هي المرة الثانية، لا يمكنك أن تتغاضى عن الأمر لأن ذلك لن يكون جيدًا للمستقبل".

وتابع "ثم عليك أن تتخذ هذا الإجراء الذي لا يعجبني لأنني أفضل الفريق مع كريستيانو. لا يتعلق الأمر (بإظهار من هو المسؤول). إنه يتعلق بالنادي. عليّ أن أتخذ قرارات لصالح النادي والفريق خاصة. هذا من واجبي".

اعتبر رونالدو أن ما حصل في المباراة التي اعتبرت الافضل للفريق بإشراف تن هاغ (2-صفر) وكادت أن تنتهي بنتيجة مدوية لولا تألق الحارس الفرنسي هوغو لوريس، أنه "أحيانًا ننجر في خضم اللحظة".

وأكد "الاستسلام للضغط ليس خيارًا. لم يكن يومًا. هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نبقى موحدين. قريبًا سنكون معًا مجددًا".

حاول البرتغالي الرحيل خلال الصيف بحثًا عن فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا لكن من دون جدوى.

مع تبقي قرابة ستة أشهر على عقده، أشارت التقارير الى أن النادي سيسمح له بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل في حال التوصل الى اتفاق مع نادٍ آخر.

سجل ابن الـ37 عامًا هدفين في 12 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولكنه شارك أساسيًا في مباراتين فقط في الدوري.