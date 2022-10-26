الإعلام الحكومي ينهى خلافاً مالياً بين "الوطنية للإعلام" و"4D.media"

غزة- الرأي

أنهى المكتب الإعلامي الحكومي خلافاً مالياً بين الشركة الوطنية للإعلام وشركة البعد الرابع (4D.media)

وتم توقيع اتفاق المخالصة بمقر المكتب بحضور كلاً من رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومدير دائرة التراخيص والمتابعة أحمد رزقة والمساعد القانوني للمكتب إياد رحمي وعضو لجنة الوساطة والتوفيق ورئيس اتحاد شركات الإنتاج الإعلامي مفيد أبو شمالة.

وأكد معروف أن مكتبه يولى اهتماماً كبيراً ومتواصلاً بالمؤسسات الصحفية بمختلف أطيافها ويقف موقفا واحدا من الجميع من أجل خدمة الصحفيين واعلاءً لشأن مهنة الصحافة، ومحاولاً تذليل أي عقبات والعمل على حلها.

وشكر اتحاد شركات الانتاج ودوره البارز في انهاء الخلاف، مثمنا جهود رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد مفيد ابو شمالة وعضوي الاتحاد حسن المدهون وعبد الغني جبر.

من جانبه، أثنى أبو شمالة على التعاون المثمر بين المكتب والاتحاد، شاكرا دور المكتب الداعم في حل الخلافات التي تخص شركات الانتاج.

بدوره؛ شكر ممثل الشركة الوطنية للإعلام د. حازم شحادة المكتب الإعلامي الحكومي على جهوده التي بذلها في حل الغلاف المالي الذي وقع بين وكالته وشركة البعد الرابع (4D.media)؛ مثمناً الدور البارز الذي يقوم به الإعلام الحكومي في خدمة الجموع الصحفية والإعلامية.

كما أكد ممثل شركة البعد الرابع المحامي مروان البرش التزام شركته بالاتفاق، شاكرا الجهود التي قام بها المكتب والاتحاد والتي استمرت لشهور حتى تم انهاء الخلاف وتوقيع اتفاق المخالصة.