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تعليم شمال غزة تكرّم طالبات "أبو تمام الأساسية" الحافظات لكتاب الله

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:47

تعليم شمال غزة تكرّم طالبات "أبو تمام الأساسية" الحافظات لكتاب الله
تعليم شمال غزة تكرّم طالبات

غزة- الرأي
كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، طالبات مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات الحافظات لكتاب الله الكريم.

وحضر حفل التكريم مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، وعدد من العاملين في المديرية، وأعضاء من مجلسي أولياء الأمور المدرسي والأعلى، وشخصيات من المجتمع المحلي وذوي الطالبات المحتفى بهنّ.

وفي كلمة لها، رحبت مديرة المدرسة أ. رائدة بدران بالحضور كافة، مباركة للطالبات الحافظات لكتاب الله، متمنية لهنّ المزيد من النجاح والتوفيق.

وأكدت أ. بدران على أن رسالة المدرسة لا تقتصر فقط على تلقي العلوم الدنيوية فحسب، وإنما تولي مزيداً من الاهتمام للعلوم الدينية وفي مقدمتها حفظ القرآن الكريم وتعلم السنوة النبوية المطهرة، ليكتمل بناء الطالبات في أجمل وأبهى صورة.

من ناحيته، ثمّن أ. شهاب اهتمام إدارة المدرسة بتعليم وتحفيظ الطالبات كتاب الله الكريم، مشيراً إلى أهمية ومكانة القرآن الكريم بالنسبة للمسلم في دنياه وآخرته، مستعرضاً جملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي توصي بضرورة حفظ القرآن الكريم وتعلمه.

وبارك أ. شهاب للطالبات هذا الإنجاز الكبير، داعياً الله عز وجل لهنّ بالمزيد من التميز والنجاح.

كما توجّه بالشكر للمعلمات المحفظات الأستاذة هيام أبو لوز، والأستاذة إنعام أبو سلامة؛ لدورهن في تحفيظ الطالبات  وتوجيههن للاهتمام بكتاب الله الكريم.
بدوره، بارك م. خميس المصري من المجتمع المحلي، للطالبات المجتهدات  هذا الإنجاز الكبير الذي يفاخرن به أمام الجميع، متمنياً لهن المزيد من التفوق والتميز في طاعة الله والتقرب إليه.

وأشاد م. المصري بدور المدرسة الرائدة في هذا الجانب، حيث يتم سنوياً تكريم العديد من طالبات المدرسة اللواتي يتممن حفظ كتاب الله الكريم.

من ناحيته، هنّأ رئيس مجلس أولياء الأمور في المدرسة أ. مؤيد الرن، الطالبات الحافظات لكتاب الله وذويهم هذا الإنجاز العظيم، مؤكداً أن ذلك جزء لا يتجزأ من رسالة المدرسة التربوية، على طريق بناء الطلبة تعليمياً وروحانياً، ما يساهم في تخريج أجيال مثقفة ومتعلمة وواعية ومنتمية لوطنها ومجتمعها.
وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا على الطالبات المحتفى بهنّ في أجواء من البهجة والسرور.

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