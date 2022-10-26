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لجنة طوارئ الشتاء بغزة تستعد لاستقباله

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:08

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

غزة- الرأي

عقدت لجنة طوارئ الشتاء الحكومية اجتماعها الأول لإدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء الحالي 2023م.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، وبحضور رئيس اللجنة م. زهدي الغريز، وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي عن المؤسسات الشريكة من الدفاع المدني ووزارة الاشغال العامة والإسكان ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة واتحاد البلديات والاعلام الحكومي وسلطة جودة المياه والبيئة.

بدوره، أكد مطير على أهمية تضافر الجهود مع المؤسسات الشريكة والمجتمع المدني لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء، موضحا أن اللجنة تسعى لإيجاد حلول لكافة التحديات التي واجهت اللجنة خلال فصل الشتاء المنصرم.

 من جهته، شدد الغريز على ضرورة تعزيز إمكانيات المؤسسات الشريكة لمواجهة مخاطر الشتاء القادم كما وشدد على رفع مستوى الجهوزية لدى البلديات والمؤسسات العاملة في الميدان. 

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام في توعية المواطن الغزي من خلال البرامج الإعلامية التي تبث عبر وسائل الاعلام المحلية والمرئية والمسموعة ووسائل الإعلام الحديثة والتي تهدف إلى رفع مستوى الحذر لدى المواطن وتعزيز روح التعاون.

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