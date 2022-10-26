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وزارة العمل تُشارك في المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:38

وزارة العمل تُشارك في المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة
وزارة العمل تُشارك في المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة

غزة- الرأي


شاركت وزارة العمل، ممثلة بمدير عام التفتيش وحماية العمل  طلعت أبو معيلق، في فعاليات المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية، المنعقد الأسبوع الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح أبو معيلق أن المؤتمر يجري عقده برعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية، بحضور ممثلي عددٍ من الدول العربية، وممثلي من عدة وزارات فلسطينية، وممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشار أبو معيلق إلى أهمية مشاركة وزارة العمل في المؤتمر، وتبادل الخبرات مع المختصين من الدول العربية، لما له من فائدة في تطبيق السلامة والصحة والمهنية في جميع القطاعات.

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