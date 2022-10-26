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الغصين يهنئ المرأة الفلسطينية في يومها الوطني

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:05

الغصين يهنئ المرأة الفلسطينية في يومها الوطني
الغصين يهنئ المرأة الفلسطينية في يومها الوطني

غزة- الرأي


هنأ وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين من مكتبه بغزة، عبر فيديو مصور المرأة الفلسطينية في يومها الوطني. 

وقدم الغصين تحية إجلال وتقدير للنصف الأول من المجتمع الذي يتحمل مسؤولية المجتمع وأمانة تربية الأبناء والجيل.

وقال:" كل الشكر والتقدير لكل أم وأخت وابنة تعمل على خدمة الشعب الفلسطيني وترعى أبنائها واخوتها وهذا الجيل الصاعد".

ووجه التحية إلى زوجات الشهداء والأسرى وأمهاتهن " أنتم على الرؤوس تيجان.. استمروا في صبركم فإنا معكم ماضون على طريق أبنائكم حتى تحرير فلسطين بإذن الله". 
كما وجه في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، تحية خاصة لكل موظفة في القطاع الحكومي الفلسطيني، وخص بالذكر الموظفات العاملات في وزارة العمل، شاكراً جهودهم العظيمة في خدمة الجمهور وأبناء الشعب الفلسطيني.

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