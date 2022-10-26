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السياحة وهيئة المطاعم تناقشان تعزيز الإستثمار السياحي بالمعالم الأثرية

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:09

السياحة وهيئة المطاعم تناقشان تعزيز الإستثمار السياحي بالمعالم الأثرية
السياحة وهيئة المطاعم تناقشان تعزيز الإستثمار السياحي بالمعالم الأثرية

غزة-الرأي

ناقش وكيل وزارة السياحة والآثار د.محمد خلة مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية برئاسة السيد عبدو غنيم تعزيز الإستثمار السياحي في المناطق الأثرية ،وتقديم الإقتراحات لتهيئة البنية التحتية والبيئة المناسبة السياحية التي تخدم الزوار والمواطنين، وربط السياحة الداخلية بالمعالم التاريخية ، وتعريف الوافدين والمواطنين  بالقيم التوعوية بتاريخ فلسطين  وأهمية التراث الوطني وعظم وسمو الحضارة الفلسطينية، وتعزيز الهوية والانتماء لها.

وبين  د خلة  انه تم التوافق علي عقد جولة لمنتسي الهيئة علي المعالم الأثرية في قطاع غزة 

وأكد وكيل الوزارة  سعيه المتواصل للنهوض بالقطاع السياحي وتمكين الاستثمار المحلى وتقديم التسهيلات للتنمية الإقتصادية للقطاعات المحلية، بما يعكس بالإيجاب علي المصلحة الوطنية العليا، موضحاً انه تم تشكيل لجنة من وزارات متخصصة شملت   وزارة السياحة والآثار ، وزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي لمعالجة بعض الإشكاليات التي تواجه  المنشآت السياحية والعمل على حلها خلال الفترة القليلة القادمة، بما يساهم بالنهوض في تطوير المرافق السياحية  ، وممارسة دورها الطبيعي في دعم الإقتصاد الوطني.

كما وناقش الإجتماع البروتوكول الخاص بتدريب الطواقم الفنية السياحية في غزة بدورات خارجية من مصر ومنحهم شهادات دولية للارتقاء بجودة الأداء، والاستفادة المثلي من الخبرات الخارجية في تطوير القطاع السياحي المحلى.

بدورها، أشادت الهيئة، بدور الوزارة واسنادها الحقيقي للمنشأت السياحية والعمل المشترك للإرتقاء بالقطاع السياحى وتذليل العقبات ، مثمنة صمود المنشآت السياحية وتطويرها الدائم لأدائها في العمل بما يساهم بتقديم أفضل الخدمات للوافدين إليها.

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