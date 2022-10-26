تعليم شرق غزة تكرم ثلة من معلمات مدرسة الرملة الأساسية للبنات

غزة- الرأي

كرم قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة ثلة من معلمات مدرسة الرملة الأساسية للبنات وذلك لجهودهن الفاعلة و المميزة في إنجاح فعاليات يوم الغذاء العالمي.



جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد من مديرية تعليم شرق غزة للمدرسة لتكريم المعلمات ,حيث ضم الوفد ,د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، د. عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية ، أ. أيمن نصر الله رئيس قسم الارشاد التربوي و أ. نادية صبرة المشرفة بقسم الصحة المدرسية حيث كان استقبالهم أ. غادة أبو لبن مديرة المدرسة و المعلمات و الطالبات.



و أثنى د. الشيخ خليل على جهود المدرسة و الفعاليات و الأنشطة المميزة التي تنظمها لافتًا إلى أن مديريته حريصة على تكريم جميع الطاقات المبدعة وتشجيع التميز في جميع المدارس.