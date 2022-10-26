تعليم شرق خان يونس يُنظم وقفة غضب لشهداء نابلس

خانيونس- الرأي

نظمت مدرسة طيبة الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم شرق خان يونس وقفة من الغضب والاستنكار تنديداً بجريمة اغتيال شهداء نابلس، وفي هذا الصدد نظمت طالبات البرلمان الطلابي بالمدرسة وقفة حداد على أرواح الشهداء شاركت فيها جميع طالبات ومعلمات المدرسة.



وفي الوقفة رفعت الطالبات لافتات كُتبت فيها شعارات تعبر عن العز والفخار بالشهداء وأن شهداء نابلس أبطال رفضوا الذل، وان الوطن ينحني إجلالاً للشهداء.



في كلمة البرلمان الطلابي قالت رئيس البرلمان بالمدرسة " أن جريمة اغتيال شهداء نابلس لن تزيدنا الا صموداً وإصراراًو لن تثنينا عن مواصلة المقاومة والتمسك بقدسية أرضنا" مؤكدةً على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم البشعة التي يرتكبها في حق أبناء الشعب الفلسطيني .



ومن ناحيتها ألقت المعلمة أشواق طبش معلمة اللغة العربية بالمدرسة قصيدة عن الشهداء عبرت من خلالها عن شرف الشهادة، فالشهادة شرف لا يناله إلا من كانت نيته خالصة لوجه الله وحب الوطن .