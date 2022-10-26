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الاقتصاد: دائرة القياس تنهي الرقابة على موازين معاصر الزيتون

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:20

الاقتصاد: دائرة القياس تنهي الرقابة على موازين معاصر الزيتون
الاقتصاد: دائرة القياس تنهي الرقابة على موازين معاصر الزيتون

غزة- الرأي

أنهت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، خطتها التفتيشية والرقابية على معاصر الزيتون في قطاع غزة.

وأوضحت الدائرة أن طواقمها نظمت ٣٩ زيارة لمنشآت المعاصر، وأنجزت فيها كافة إجراءات التراخيص.

وأصدرت الدائرة 15  شهادة وحررت 5 محاضر مخالفة أوزان لـ 5 تجار لم يلتزموا باجراءات الترخيص.

وأكدت الدائرة أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعيها حماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في معاصر زيت الزيتون وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب بالاوزان.

وأشارت الدائرة إلى أن الخطة تستهدف جميع معاصر الزيتون على مستوى قطاع غزة، وتشمل تنظيم زيارات فحص ومعايرة الموازين  والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.

الاقتصاد: دائرة القياس تنهي الرقابة على موازين معاصر الزيتون fcc848fb-293f-4d50-ad5c-29a790f0a6b9
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