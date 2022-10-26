العمل تبحث ملفات هامة مع نقابة المحامين الشرعيين

غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين وفداً من نقابة المحامين الشرعيين في غزة برئاسة أ. غادة عابد أمين الصندوق وعضو مجلس النقابة، لبحث ملفات هامة.

ورحب م. الغصين بوفد النقابة، مثمناً حرصهم على حماية مصالح النقابة والمحامين الشرعيين وتحسين ظروفهم والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي الشرعي في أداء رسالته ومهامه الموكلة إليه.

وأكد على إيمان الوزارة المطلق بأهمية العمل النقابي ودوره في تطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن قانون العمل الفلسطيني ينظم عمل النقابات ويتابع أصحاب العمل للوصول إلى بيئة عمل مناسبة.

بدورها تحدثت أ. عابد عن ظروف عمل النقابة وتطورها من خلال وجود عدة برامج ودوائر تعمل بالنقابة من أجل المحامي من جهة ومن أجل المجتمع والأسرة من جهة أخرى، وتشكيل قسم إصلاح أسرى كامل يعمل ضمن إطار النقابة.

وأكدت على أهمية وجود قنوات اتصال دائمة بين الوزارة والنقابة، مشيرة الى تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع الوزارة من خلال العديد من القطاعات والأنشطة التي تخدم المحامين والمحاميات وقطاع العدالة، مؤكدة على أهمية ودور مهنة المحاماة الشرعية في المجتمع الفلسطيني.