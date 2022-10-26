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القضاء يختتم برنامج قضاة الصلح بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:34

القضاء يختتم برنامج قضاة الصلح بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء
القضاء يختتم برنامج قضاة الصلح بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء

غزة- الرأي
اختتم المعهد العالي للقضاء الفلسطيني التابع لوزارة العدل- بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء برنامج قضاة الصلح، في حفل نظمه المعهد بحضور المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، المستشار د. ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار أكرم كلاب رئيس المكتب الفني بالمجلس، والمستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، والسادة المستشارين قضاة الصلح خريجي البرنامج المحتفى بهم.


ورحب المستشار أحمد الحتة بالحضور جميعاً، مثمناً دور رئيس المجلس الأعلى للقضاء وكل من كان له دور في إنجاح البرنامج، ومشيداً بالتعاون المثمر مع المجلس الأعلى للقضاء لإنجاح البرنامج، ومؤكداً على أهمية البرنامج في تطوير مهارات السادة قضاة الصلح، بما يضمن صَون الحقوق وإرجاعها لأصحابها، وقيام دولة العدل والقانون.


وأعرَبَ المستشار ضياء الدين المدهون عن سعادته بنجاح البرنامج، مؤكداً على أهمية التدريب لتنمية العلم والمعرفة وتعزيز الثقافة القانونية لاكتساب الخبرة من خلال الممارسة، من أجل توحيد الرؤى والتوجهات في تطبيق القانون، والعمل على تعزيز هيبة القضاء وكسب ثقة المواطن، مثمناً الجهود التي يبذلها المعهد للارتقاء بالكوادر القضائية والقانونية، بما يضمن الاستقرار وتحقيق العدالة.


يذكر البرنامج تم تنفيذه بواقع 63 ساعة تدريبية وبمشاركة 26 قاضي صلح، وذلك لتطوير أداء السادة المستشارين قضاة الصلح في المحاكم النظامية، حيث تم في نهاية الحفل، تكريم السادة المستشارين القائمين على البرنامج، وتوزيع الشهادات على السادة المستشارين قضاة الصلح الخريجين المشاركين في البرنامج.

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