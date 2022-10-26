الأمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش الخطة التشغيلية للعام 2023

غزة- الرأي

عقد مكتب السياسات والتخطيط التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل حول الخطة التشغيلية الحكومية للعام 2023 (المنهجية والمكونات).

وشارك في الورشة، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمدينة غزة، كلاً من م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضو اللجنة العليا للسياسات والتخطيط، ود. محمد المصري مدير عام مكتب السياسات والتخطيط، وبحضور ممثلي التخطيط في الدوائر الحكومية، وأعضاء اللجنة الفنية للسياسات والتخطيط.

وهدفت الورشة إلى تعزيز التواصل بين مكتب السياسات والتخطيط في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلي التخطيط في الدوائر الحكومية المختلفة.

وأكّد الحضور في الورشة على تحقيق وحدة الفهم حول مكونات الخطة التشغيلية للعام 2023 بين ممثلي التخطيط في الدوائر الحكومية.

وتمّ خلال الورشة استعراض المنهجيات والوثائق المرجعية ومتطلبات ومكونات إعداد الخطة التشغيلية الحكومية.

وعبّر المشاركون عن تقديرهم لدور الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في العمل ضمن سياسات مضبوطة ومنهجية للارتقاء بالخطط التشغيلية الحكومية.