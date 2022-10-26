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خلال زيارته لتركيا

"هنية" يناقش ٱليات التعاون الرياضي والشبابي مع بلدية "سكاريا"

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:49

"هنية" يناقش ٱليات التعاون الرياضي والشبابي مع بلدية "سكاريا"

غزة-الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة،  على أهمية التعاون في المجالين الرياضي والشبابي بين فلسطين وتركيا خلال لقاءه مع بلدية "سكاريا" وأبدى أمله في تأسيس برتوكول تعاون بين بلدية "سكاريا" وبلديات محافظات غزة في الجانب الرياضي والشبابي ، وذلك عقب لقاءه مع رئيس بلدية "سكاريا"  أكرم يوجه، بحضور مساعد وزير الشباب والرياضة التركي في "سكاريا" نفزت أنانتش.

وكان هنية زار مدينة "سكاريا" شمال غربي تركيا،  للاطلاع على البرامج الرياضية والخدمات والأنشطة التي تقدمها المدينة والاستفادة من التجربة والتعاون لخدمة الرياضيين والشباب في فلسطين. 
يذكر أن مدينة "سكاريا" فازت بجائزة “مدينة الرياضة الأوروبية 2023” المقدمة من اتحاد عواصم ومدن الرياضة الأوروبية، حيث رفعت البلدية شعار (لا مدينة بدون رياضة)، زاكتسبت المدينة زخمًا في رياضات ركوب الدراجات الهوائية وكرة اليد وكرة القدم ورياضات الهواء والسيارات والمشاريع الاجتماعية الرياضية”، حيث باتت إحدى أهم المدن الأوروبية في الرياضة”.

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