التنمية تنفذ برنامجاً تدريبياً لمتابعة قضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي

غزة- الرأي

أطلقت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز شؤون المرأة، أولى مراحل تدريب الفريق المختص في وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ويضم الفريق عدد ٢٥ موظف من وزارة التنمية الاجتماعية، يمثلوا كافة القطاعات العاملة بالوزارة ويعلمون بشكل مباشر وغير مباشر مع الفئات التي تستهدفها وزارة التنمية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أفاد رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا الفريق سيكون ناظما لكافة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي ويتم متابعته فنيا واداريا من قبل الادارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة ممثلاً بدائرة المرأة.

بدورها أفادت ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتكوير الأداء المؤسسى قد تضمنت المرحلة الأولى من التدريب تنفيذ ٥ أيام تدريبية بمعدل ٣٠ ساعة تدريبية شملت مفاهيم النوع الاجتماعي، ودليل إدارة الحالة المعمول به في قطاع غزة، مسارات الإحالة، ونماذج عملية للتعرف على التدخلات المختلفة من المؤسسات في مجال الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وسيعقب التدريب عدد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية بين الوزارة والمؤسسات العاملة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ووفق ما صرحت به اعتدال قنيطة مدير دائرة المرأة فإن هذه التدريبات ستساهم في اعتماد تطبيق دليل إجراءات العمل الموحد لإدارة حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف المعد من وزارتي التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والمعتمد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في جلستها رقم 158 من تعبئة النماذج أو التحويل أو الإحالة إلى الشركاء.

من جانبه أفاد المهندس محمد نصار مدير دائرة الدراسات والإحصاءات ومنسق التدريب أن هذه الدورات التدريبية بنيت على أساس مهني عالي تتضمن عدد من الأنشطة اللامنهجية واعتمد على المجموعات التشاركية والتفاعل بين كافة المشاركين من أجل تحسين الاستجابة لدي العاملين والعاملات في الوزارة لحالات النساء والفتيات الناجيات من العنف.