آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

غزة – الرأي:

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (80) من الكشف رقم (2022/35).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41) ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وبينت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشددت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.