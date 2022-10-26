"شؤون المرأة" تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

غزة- الرأي

نظمت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، حفلًا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف بـ 26 أكتوبر من كل عام.

وقالت وكيل الوزارة أميرة هارون، إن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية يأتي ليجدد رسائل الدعم والفخر والاعتزاز بنموذج المرأة الفلسطينية.

وأضافت هارون خلال حديثها لوكالة "الرأي": "المرأة الفلسطينية قدمت وما زالت التضحيات ولا تزيدها المحن إلا قوة وصلابة، فهي حاضرة كأم للشهداء والجرحى والأسرى وكمرابطة على أبواب المسجد الأقصى".

بدورها، ذكرت مديرة دائرة الرقابة والشكاوى بالوزارة وفاء أبو ميري، أن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية يأتي ضمن موسم الزيتون في رسالة تأكيد للمرأة بأنها صامدة ومتجذرة وباقية كما هي شجرة الزيتون.

وأشارت أبو ميري لـ "الرأي" أن الاحتفال بالمرأة بهذه المناسبة يأتي تكريما وتقديرا لجهودها في مختلف المجالات.

من جهتها، أعربت الناطقة باسم دائرة العمل النسوي بحركة الأحرار نسرين راضي، عن شكرها لوزارة شؤون المرأة عن وقوفها الدائم ودعمها المستمر للمرأة.

ووجهت راضي خلال حديثها لوكالة "الرأي" التحية للمرأة الفلسطينية التي تقدم التضحيات في شتى الميادين فداءً لله عزوجل وللوطن.