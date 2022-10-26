"المجلس الأعلى للرياضة" يناقش آليات التعاون مع لجنة التوجيه المجتمعي

غزة- الرأي

أكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على دعمه لجهود لجنة التوجيه المجتمعي والجاهزية لتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز السلوك والقيم بشكل عام ولدى الجمهور الرياضي بشكل خاص، وذلك خلال اللقاء الذي حضره ظهر اليوم في مجمع فلسطين الرياضي جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى وأمير أبو العمرين رئيس لجنة التوجيه المجتمعي وأعضاء اللجنة المقدم هاني الكحلوت ويوسف أبو معيلق وناظم جابر، بينما حضر من المجلس الأعلى محمد حلس وبلال الشاعر وغسان محيسن.

جرى خلال اللقاء الحديث عن برامج لجنة التوجيه المجتمعي واستعرض أمير أبو العمرين البرامج التي تم تنفيذها، والمطلوب للتعاون في الجانب الرياضي والتوجيه لإيصال الرسالة المطلوبة بالوسائل المناسبة لتعزيز الجانب الديني والأخلاقي.

بينما أكد جابر عياش ترحيبه بعمل اللجنة والحاجة الماسة لتنفيذ مبادرات توعية وتوجيه للسلوك لدى الرياضيين ومعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع الرياضي وخاصة الشغب في الملاعب، كما تطرق لضرورة تشجيع النماذج الإيجابية التي تعكس القيم المتميزة.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع أولويات العمل في الفترة المقبلة، وعقد ورشة عمل للاتفاق على البرنامج المقترح والبدء في التنفيذ عمليا.