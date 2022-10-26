الاقتصاد: لجنة متابعة فحص صهاريج الوقود تناقش تحسين العمل

غزة- الرأي

عقدت اللجنة العليا لمتابعة مراكز فحص صهاريج الوقود التابعة لوزارة الاقتصاد اجتماعها الدوري لتحسين وتجويد العمل.

وتم خلال اللقاء وضع الأعضاء في صورة عمل المراكز المعتمدة من قبل المؤسسة ، ومتابعة الإجراءات التي تتم بها والاتفاق على إجراءات تحسين وتجويد العمل في هذا المجال.

وأثنى م.عماد الحوراني مدير عام المؤسسة على عمل طواقم المؤسسة الذين لا يدخرون جهداً في مراقبة عملية فحص الصهاريج في المراكز، مؤكداً تواصل عقد الإجتماعات واللقاءات لتحسين إجراءات فحص الصهاريج.

وأفاد مدير دائرة الخدمات الفنية في المؤسسة م. عبد الرحمن شحيبر أن عدد الفحوصات التي تم اجرائها بلغت 98 فحص نتج عنه 37 صهريج مطابق للمواصفات، لافتاً إلى أن عمليات الفحص تتم تحت اشراف ورقابة طاقم متخصص.

وفي السياق نفسه، شارك قسم الصناعات المعدنية والحرافية بالإدارة العامة للصناعة في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مراكز فحص صهاريج الوقود بمقر مؤسسة المواصفات المقاييس، لمتابعة تحسين عمليات فحص الصهاريج.