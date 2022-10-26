وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالابتعاث وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يناقش آليات التعاون مع لجنة التوجيه المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في معرض" انهم يستحقون" وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الشمال تنفذ جولة تفتيشية على مدينة" دار مصر ٣" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون مع عدة مؤسسات خيرية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تنفذ برنامجاً تدريبياً لمتابعة قضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنفذ ورشة عمل لتعزيز السلوكيات لمزودي الخدمة في البلديات وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "الطيطي" يواصل إضرابه لليوم التاسع
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد: لجنة متابعة فحص صهاريج الوقود تناقش تحسين العمل

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:46

الاقتصاد: لجنة متابعة فحص صهاريج الوقود تناقش تحسين العمل
الاقتصاد: لجنة متابعة فحص صهاريج الوقود تناقش تحسين العمل

غزة- الرأي

عقدت اللجنة العليا لمتابعة مراكز فحص صهاريج الوقود التابعة لوزارة الاقتصاد  اجتماعها الدوري لتحسين وتجويد العمل.

وتم خلال اللقاء  وضع الأعضاء في صورة عمل المراكز المعتمدة من قبل المؤسسة ، ومتابعة الإجراءات التي تتم بها والاتفاق على إجراءات تحسين وتجويد العمل في هذا المجال. 

وأثنى م.عماد الحوراني مدير عام المؤسسة على  عمل طواقم المؤسسة الذين لا يدخرون جهداً في مراقبة عملية فحص الصهاريج في المراكز، مؤكداً تواصل عقد الإجتماعات واللقاءات لتحسين إجراءات فحص الصهاريج. 

 وأفاد مدير دائرة الخدمات الفنية في المؤسسة  م. عبد الرحمن شحيبر أن عدد الفحوصات التي تم اجرائها بلغت 98 فحص نتج عنه 37 صهريج مطابق للمواصفات، لافتاً إلى أن عمليات الفحص تتم تحت اشراف ورقابة طاقم متخصص.

وفي السياق نفسه، شارك قسم الصناعات المعدنية والحرافية بالإدارة العامة للصناعة في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مراكز فحص صهاريج الوقود بمقر مؤسسة المواصفات المقاييس، لمتابعة تحسين عمليات فحص الصهاريج.

الاقتصاد: لجنة متابعة فحص صهاريج الوقود تناقش تحسين العمل 311484822_478680457626503_3460743513286638230_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟