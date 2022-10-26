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"الحكم المحلي" تعلن انتهاء موسم الاصطياف لهذا العام

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:55

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الحكم المحلي في غزة، عن انتهاء موسم الاصطياف على شاطئ البحر لهذا العام.

وحذرت الوزارة، المواطنين من السباحة حفاظا على أرواحهم؛ لعدم وجود المنقذين البحريين.

وفي السياق، أصدرت دائرة الإنقاذ البحري بالوزارة تقريرها لعمل الإنقاذ البحري على البحر خلال موسم الاصطياف في الفترة ما بين 1/مايو حتى 31 أكتوبر للعام الجاري.

وذكرت الدائرة أن عدد المنقذين على طول شاطئ بحر قطاع غزة بلغ 727 منقذا موزعين على 133 برج للإنقاذ.

وقالت إن فرق الإنقاذ البحري نجحت في تنفيذ 9039 حالة انتشال وإنقاذ منها 75 حالة تم التعامل معها ميدانيا، ونقلها إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

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