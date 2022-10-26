وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطلق زيارات تعاونية مع عدة مؤسسات إعلامية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: لجنة متابعة فحص صهاريج الوقود تناقش تحسين العمل وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالابتعاث وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يناقش آليات التعاون مع لجنة التوجيه المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في معرض" انهم يستحقون" وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الشمال تنفذ جولة تفتيشية على مدينة" دار مصر ٣" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون مع عدة مؤسسات خيرية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تنفذ برنامجاً تدريبياً لمتابعة قضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي
أخبار » الأخبار الحكومية

"هندسة المتفجرات" تفتتح دورة إدارة المخاطر للمواد الخطرة

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:38

"هندسة المتفجرات" تفتتح دورة إدارة المخاطر للمواد الخطرة

غزة- الرأي

افتتحت دائرة "التدريب والدراسات" بإدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة دورةً تخصصية بعنوان "إدارة المخاطر للمواد الخطرة" في قاعة الشهيد فارس العشي بمدينة عرفات للشرطة.

وخلال كلمةٍ افتتاحية له، أكد مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات العميد عائد حمادة: "أن الإدارة ماضية قدماً نحو تطوير ورفع كفاءة العاملين في أقسام إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، عبر إرفادهم بالدورات التدريبية والعلوم المتخصصة".

وأضاف العميد حمادة "أن الدورة تضم عدداً من المحاور المتعلقة في "إدارة المخاطر" خلال العمل في بيئة المتفجرات، والمواد الخطرة، "أبرزها: منهجية إدارة المخاطر، والتقييم الوصفي للمخاطر، واستراتيجيات المعالجة، بالإضافة إلى تقييم مخاطر مخزن مخلفات الاحتلال، وتطبيق عملي على مصفوفة المخاطر".

ويشارك في الدورة التدريبية "25" ضابطاً وصف ضابط من رؤساء الأقسام في دائرة "هندسة المتفجرات" بالشرطة في كافة المحافظات، بواقع "30" ساعة تدريبية، في إطار زيادة الكفاءة والقدرة لدى العاملين، والتوعية بمخاطر المتفجرات من أجل حماية المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟