"هندسة المتفجرات" تفتتح دورة إدارة المخاطر للمواد الخطرة

غزة- الرأي

افتتحت دائرة "التدريب والدراسات" بإدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة دورةً تخصصية بعنوان "إدارة المخاطر للمواد الخطرة" في قاعة الشهيد فارس العشي بمدينة عرفات للشرطة.

وخلال كلمةٍ افتتاحية له، أكد مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات العميد عائد حمادة: "أن الإدارة ماضية قدماً نحو تطوير ورفع كفاءة العاملين في أقسام إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، عبر إرفادهم بالدورات التدريبية والعلوم المتخصصة".

وأضاف العميد حمادة "أن الدورة تضم عدداً من المحاور المتعلقة في "إدارة المخاطر" خلال العمل في بيئة المتفجرات، والمواد الخطرة، "أبرزها: منهجية إدارة المخاطر، والتقييم الوصفي للمخاطر، واستراتيجيات المعالجة، بالإضافة إلى تقييم مخاطر مخزن مخلفات الاحتلال، وتطبيق عملي على مصفوفة المخاطر".

ويشارك في الدورة التدريبية "25" ضابطاً وصف ضابط من رؤساء الأقسام في دائرة "هندسة المتفجرات" بالشرطة في كافة المحافظات، بواقع "30" ساعة تدريبية، في إطار زيادة الكفاءة والقدرة لدى العاملين، والتوعية بمخاطر المتفجرات من أجل حماية المواطنين.