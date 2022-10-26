الجرائم الإلكترونية شمال غزة تضبط 4 هواتف خلوية مسروقة

غزة- الرأي

ضبطت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بمحافظة شمال غزة 4 هواتف خلوية مسروقة في أقل من 48 ساعة، بعد أن تقدم مواطنين بشكاوى عبر المنظومة الإلكترونية، حيث قدرت قيمة المسروقات بحوالي 4700 شيكل.

وبينت مباحث الجرائم الالكترونية أنها تابعت شكاوى المواطنين من خلال المنظومة الإلكترونية وبالبحث والتحري والمتابعة الميدانية والفنية، تم ضبط الهواتف الخلوية المسروقة وإلقاء القبض على السارقين، وبالتحقيق الأولي معهم أقروا بما نسب إليهم.

وأشارت إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.