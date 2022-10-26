" العمل الحكومي" تصدر عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

غزة- الرأي

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح شهداء مدينة نابلس وأبناء شعبنا الذين غرقوا قبالة السواحل التونسية، مؤكدة على مواكبتها لتفاصيل حادثة الغرق الأليمة مع كل الجهات ذات العلاقة.

وحذرت اللجنة من استمرار اعتداءات وجرائم الاحتلال على شعبنا بالضفة، مشيدة بحالة الإسناد لنابلس خاصة والضفة عامة في وجه عدوان الاحتلال، التي جسدها قطاع غزة رسميا وفصائليا وشعبيا، داعية إلى استمرار وتصاعد فعاليات نصرة أهلنا في نابلس المحاصرين للأسبوع الثالث، ويتعرضون يوميًا لجرائم الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف راتب كامل لأسرى قطاع غزة المقطوعة رواتبهم المعتقلين في سجون الاحتلال.

صرف مبلغ مالي لتطوير صالة استقبال العمال في حاجز بيت حانون.

تقديم دعم المشاريع الإسكانية الشبابية بتخفيض رسوم تراخيص البلدية بنسبة 50%، للجمعيات التعاونية الإسكانية الشبابية.

إقرار الإطار العام لتطوير صندوق النفقة.

المصادقة على إجراءات تنظيم التقاعد بسبب العجز الصحي.

تخصيص أراضي منفعة لصالح عدد من المشاريع الجديدة ومرافق عامة.

إلغاء تخصيص عدد من الأراضي الحكومية المخصصة سابقاً لمخالفتها شروط التخصيص.

اعتماد النموذج الجديد لعقد الزواج.

المصادقة على رزمة الخدمات الحكومية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

إقرار نظام مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

اعتماد إجراءات تنظيم السفر للموظفين العاملين على بند العقد.

إقرار لائحة تنظيم نشاط شركات الطاقة المتجددة.

بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة/السبت الموافق 29/10/2022م، وذلك بتأخير عقارب الساعة (60) دقيقة.

إحالة مشروع قانون الكهرباء العام للمجلس التشريعي.