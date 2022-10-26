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بعنوان " معاً نعلي صوتهم"

وزارة الأسرى تطلق حملة زيارات لعدة مؤسسات إعلامية

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:20

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع عدد من المؤسسات الإعلامية وذلك في إطار تفعيل سبل التعاون المشترك، وتوحيد الجهود لخدمة قضية الأسرى بما يتناسب مع التحديات والمعاناة التي يعيشونها في سجون الاحتلال.

وبين إسلام عبده، مدير الإعلام في الوزارة، أن الوزارة تسعى دائماً الى اقامة شراكة مع المؤسسات الإعلامية، وتعزيز التواصل ومد جسور التعاون وتكريماً لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب والوطني في نُصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتحشيد الرأي العام العربي والدولي لصالح قضيتهم.

وفي هذا الإطار تم زيارة وكالة الصحافة الفلسطينية للأنباء "صفا"، ووكالة الرأي الفلسطينية، ووكالة شهاب، حيث أشادت تلك المؤسسات بدور وزارة الاسرى في إبقاء قضية الأسرى حاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني وبما يخدم قضيانا المركزية والجوهرية.

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