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"الشباب والثقافة" تنظم تظاهرة شبابية دعمًا لمدينة القدس

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:25

غزة- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، وبلدية بيت حانون، وبالتعاون مع المراكز الشبابية في شمال غزة ورفح تظاهرة شبابية بعنوان: "شباب من أجل القدس"، دعمًا لمدينة القدس المحتلة وتضامنًا مع أهلها المرابطين، ونصرة للمقاومة الباسلة في الضفة الغربية.

وشارك في التظاهرة مدير عام الشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، ورئيس بلدية بيت حانون الأستاذ عماد عدوان، ورؤساء المراكز الشبابية، ولفيف من الوجهاء والمخاتير.

وتخلل التظاهرة عدة كلمات تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره، وتم الاعلان عن إطلاق سلسلة فعاليات نصرة لمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى والضفة الغربية، وافتتاح معرض فني يسلط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس وإيقاد شعلة ترمز إلى الرقم 71.3 كيلو متر وهي المسافة التي تبعد مدينة بيت حانون عن مدينة القدس.

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