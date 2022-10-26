" الأسرى" تثمّن قرار "الحكومي" بصرف راتب للمقطوعة رواتبهم

غزة- الرأي

ثمنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة الاستجابة لتوصياتها بصرف رواتب كاملة لأهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ أكثر من خمسة أعوام من وزارة المالية برام الله.

وذكرت الوزارة، في تصريح صحفي مقتضب، أنها ملتزمة بتوفير حياة كريمة لأهالي الأسرى وذويهم، مشيرة إلى أن لديها العديد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز صمود أهالي الأسرى، وتفعيل قضايا الأسرى على المستويات كافة.

يشار إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة عصام الدعيلس قررت في ختام اجتماعها الأسبوعي بغزة اليوم، صرف راتب كامل لأسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي المقطوعة رواتبهم منذ عام 2017 والبالغ عددهم 63 أسيرًا.