وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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27 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:14
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني
08:32بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة
08:53الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم السابع عشر
08:48"عرين الأسود" تنفي تسليم مقاتليها لأيّ جهة أمنية
08:26"هنية" يشيد بقرار تخفيض رسوم تراخيص المشاريع الإسكانية الشبابية
08:16الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
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