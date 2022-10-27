مستشفى بيت حانون يستأصل ورم عظمي في الأذن لعشريني المنظار

غزة- الرأي

أجرى الفريق الطبي برئاسة د. شعبان مرتجى رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بيت حانون عملية جراحية بالمنظار والميكروسكوب لمريض في العشرينات من عمره.

وأوضح د.مرتجى أن المريض كان يعاني من انسداد وضعف سمع في الأذن اليمني منذ سنوات وبالفحص الطبي تم اجراء صورة مقطعية أظهرت وجود ورم عظمي في القناة السمعية الخارجية بحجم ١ سم، الأمر الذي سبّب اغلاق القناة السمعية الخارجية.

واعتبر د.مرتجى أن هذه الحالات تعد من الحالات المميزة، حيث تم اجراء عملية له بالمنظار والميكروسكوب، مكث على أثرها خمسة أيام بالمستشفى قدمت له الرعاية الطبية وغادر بحالة صحية جيدة.

وكان قد شارك د.مرتجى في اجراء العملية د. علاء عاشور، والزملاء بقسم العمليات وقسم التخدير.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة من أهم أقسام مستشفى بيت حانون ويخدم محافظة شمال غزة، وكان قد أجرى ما يقارب من 1003 عملية جراحية وقدم خدمة علاجية في العيادة الخارجية لما يقارب 10000 مريض خلال هذا العام فقط.