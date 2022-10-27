وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بقرار تخفيض رسوم تراخيص المشاريع الإسكانية الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى بيت حانون يستأصل ورم عظمي في الأذن لعشريني المنظار وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "عرين الأسود" تكشف تفاصيل العملية الأخيرة في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الأطباء بالضفة تعلن العصيان الطبي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية غباين: اعتماد تمويل 17 مشروعاً صغيراً بمبلغ 117 ألف دولار
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى بيت حانون يستأصل ورم عظمي في الأذن لعشريني المنظار

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:17

مستشفى بيت حانون يستأصل ورم عظمي في الأذن لعشريني المنظار
مستشفى بيت حانون يستأصل ورم عظمي في الأذن لعشريني المنظار

غزةالرأي
أجرى الفريق الطبي برئاسة د. شعبان مرتجى رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بيت حانون عملية جراحية بالمنظار والميكروسكوب لمريض في العشرينات من عمره.

وأوضح د.مرتجى أن المريض كان يعاني من انسداد وضعف سمع في الأذن اليمني منذ سنوات وبالفحص الطبي تم اجراء صورة مقطعية أظهرت وجود ورم عظمي في القناة السمعية الخارجية بحجم ١ سم، الأمر الذي سبّب اغلاق القناة السمعية الخارجية.

واعتبر د.مرتجى أن هذه الحالات تعد من الحالات المميزة، حيث تم اجراء عملية له بالمنظار والميكروسكوب، مكث على أثرها خمسة أيام بالمستشفى قدمت له الرعاية الطبية وغادر بحالة صحية جيدة.

وكان قد شارك د.مرتجى في اجراء العملية د. علاء عاشور، والزملاء بقسم العمليات وقسم التخدير.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة من أهم أقسام مستشفى بيت حانون ويخدم محافظة شمال غزة، وكان قد أجرى ما يقارب من 1003 عملية جراحية وقدم خدمة علاجية في العيادة الخارجية لما يقارب 10000 مريض خلال هذا العام فقط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟