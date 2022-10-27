"هنية" يشيد بقرار تخفيض رسوم تراخيص المشاريع الإسكانية الشبابية

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، بقرار لجنة متابعة العمل الحكومي بتخفيض رسوم تراخيص البلدية بنسبة 50٪ دعما لمشاريع الجمعيات الخيرية الإسكانية الشبابية، الذي صدر ضمن جملة قرارات لدعم صمود المجتمع الفلسطيني.

وشكر هنية ما تقدمه لجنة متابعة العمل الحكومي من خطوات هامة وإجراءات حكيمة تعكس حرصها على التخفيف من الأعباء على المواطنين، وأكد أن قرار تخفيض رسوم تراخيص المشاريع الإسكانية الشبابية سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات السكنية وتشجيع الاستثمار في مجال توفير شقق للشباب وتلبية احتياجاتهم الملحة في هذا الجانب.

كما ثمن دور الاتحاد العام للهيئات الشبابية وما يقدمه من جهد لخدمة الشباب والتحرك في كافة الاتجاهات من أجل توفير برامج ومشاريع تخدم الشباب ومنها مشاريع الإسكان التي انطلقت وحققت النجاح وساهمت في توفير الوحدات السكنية بأسعار مخفضة وبرامج تقسيط ميسرة للشباب.