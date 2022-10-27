الصحة تعقد لقاءً تعريفياً للملتحقين الجدد ببرامج البورد الفلسطيني

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات ودائرة شئون الموظفين لقاءً تعريفياً للأطباء الجدد الملتحقين ببرامج البورد الفلسطيني، بحضور مدير عام المستشفيات د.محمد زقوت و مدير شئون الأطباء د.عماد الفيومى، وذلك في مقر تنمية القوى البشرية.

وفي كلمته وجه مدير عام المستشفيات د.محمد خليل زقوت للأطباء بعض النصائح وما عليهم من حقوق وواجبات اتجاه المريض ، متحدثاً عن مسيرة برنامج البورد واهتمام ودعم وزارة الصحة له في ظل التحديات التي واجهها بسبب الظروف التي مر بها قطاع غزة على مدار السنوات السابقة .

وأشار د. زقوت إلى أن هذا البرنامج هو فرصة كبيرة داخل البلد للتعلم وتطوير الذات والحصول على أعلى الشهادات مقدماً شكره لمؤسسي البرنامج على جهودهم وتمهيدهم الطريق أمام الأطباء.

و قدم مدير دائرة البورد د. أسامة أبو معمر تعريفاً عن برنامج البورد وخطوات الالتحاق بمراكز التدريب وخطوات إتمام التسجيل وأنشطة التدريب بالبرامج وآليات التقييم والامتحانات وضوابط الدوام والإجازات والتدوير بين المراكز التدريبية، وتابع د. أبو معمر الحديث عن الجهات ذات العلاقة بالمتدرب خلال سنوات التدريب داخل وزارة الصحة او المجلس الطبي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء هو التوعية والتعريف بالضوابط والانظمة والقوانين المنظمة لتدريب الأطباء ببرامج البورد.

وفي نهاية اللقاء أجاب د. سامي أبو ناموس مدير دائرة شئون الموظفين عن استفسارات المتدربين فيما يخص مواعيد توقيع العقود واجراءاتها.