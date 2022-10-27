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"أبو سلمية" يثمن جهود أطباء بلا حدود في تعزيز الخدمات الصحية

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:06

"أبو سلمية" يثمن جهود أطباء بلا حدود- فرنسا في تعزيز الخدمات الصحية

غزةالرأي

ثمن د.محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي جهود منظمة أطباء بلا حدود -فرنسا، والدور الكبير والفعال في دعمهم المتواصل خلال السنوات الماضية في تعزيز الخدمات الصحية بالمجمع وذلك خلال لقائه بفريق المنظمة برئاسة السيدة أرميل منسقة المشاريع بالمنظمة في قطاع غزة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد أن ادارته تبذل كل الجهود لتوفير كافة التسهيلات لتعزيز التعاون مع أطباء بلا حدود فرنسا.

من جانبها، استعرضت السيدة أرميل شرحا وافيا عن الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمة من عمليات جراحية وغيارات طبية وغيرها في مركز عدنان العلمي للحروق والتجميل بمجمع الشفاء الطبي.
 

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