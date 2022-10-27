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ملاعق و أطباق تعزز الطعم المالح

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:17

ملاعق و اطباق تعزز الطعم المالح
ملاعق و اطباق تعزز الطعم المالح

هل فكرت بتناول الطعام مالحا ًو لكن دونَ وضع الملح فيه؟
باحثون يابانبون طورو اطباقاً و ملاعق كهربائية التي تعزز طعم الملح دون وضعه في الطعام عبر تقنية "استشعار الكهربائي"حيث تتضمن تياراً كهربائيا ضئيلا يتدفق الى الطعام و ينقل أيونات الصوديوم مايساهم بخلق طعم الملوحة في الفم ،على سبيل المثال في حالة الملعقة فأن طرف الملعقة،الجزء الذى يلامس اليد،هو قطب كهربائي و عندما تاكل بهذه الملعقة يتدفق تيار كهربائي ضعيف عبر الطعام و ينتج تأثير المذاق الكهربائي.
الابتكار يهدف لتحسين النمط الغذائي للأشخاص و وقايتهم من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم.

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