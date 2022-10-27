ملاعق و أطباق تعزز الطعم المالح

هل فكرت بتناول الطعام مالحا ًو لكن دونَ وضع الملح فيه؟

باحثون يابانبون طورو اطباقاً و ملاعق كهربائية التي تعزز طعم الملح دون وضعه في الطعام عبر تقنية "استشعار الكهربائي"حيث تتضمن تياراً كهربائيا ضئيلا يتدفق الى الطعام و ينقل أيونات الصوديوم مايساهم بخلق طعم الملوحة في الفم ،على سبيل المثال في حالة الملعقة فأن طرف الملعقة،الجزء الذى يلامس اليد،هو قطب كهربائي و عندما تاكل بهذه الملعقة يتدفق تيار كهربائي ضعيف عبر الطعام و ينتج تأثير المذاق الكهربائي.

الابتكار يهدف لتحسين النمط الغذائي للأشخاص و وقايتهم من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم.