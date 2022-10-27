فلسطين تحصد 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للشطرنج بسوريا

أحرزت فلسطين 6 ميداليات من الذهب والفضة والبرونز في منافسات البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية التي أقيمت في سوريا.

وشارك في المنافسات التي ينظمها الاتحاد السوري للشطرنج، وبإشراف الاتحاد العربي للعبة، 22 لاعباً ولاعبة من المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات.

ورأس البعثة الفلسطينية نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج خالد عز الدين، بينما ضمت إلى جانب اللاعبين، عضو الاتحاد الفلسطيني الحسن ياسين، والحكم الدولي هاني طليب، والحكم الاتحادي محمود جرادات، إضافة للطاقم التدريبي المؤلف من المدربين بهاء مسودة وناجي سدر ومحمد القواسمي.

وتوجت اللاعبة رندة سدر بذهبية فئة 10 سنوات إناث قبل النهاية بجولتين، إضافة لحصولها على لقب (WCM)، وحافظت اللاعبة إيمان صّوان على ذهبية الفئة تحت 16 سنة إناث للمرة الثانية على التوالي وقبل النهاية بجولتين، كما فازت اللاعبة تقوى حموري بذهبية الشطرنج السريع لفئة الإناث، وبرونزية فئة 18 سنة إناث، في حين حصد اللاعب محمد سدر فضية الفئة 14 ذكور، كما توجت اللاعبة رسيل سدر ببرونزية فئة 6 سنة إناث.

وقال عز الدين إن هذه النتائج المتميزة لأبطال فلسطين تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها اتحاد اللعبة في سبيل تطويرها، مشيراً إلى أن أبطال فلسطين المشاركين هم أبطال المنافسات المحلية وأصحاب المستقبل الواعد في لعبة الشطرنج.

من جانبه، أشاد ياسين بالنتائج التي حققها الوفد الفلسطيني في البطولة العربية بالرغم من التحديات والمعيقات التي واجهت لاعبي المحافظات الجنوبية في الوصول إلى سوريا، مشيراً إلى أن أبطال فلسطين مستمرون في تحقيق الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي.

وعبرت البطلة إيمان صّوان عن سعادتها بهذا التتويج، قائلة: "اليوم نحصد نجاحا جديدا لفلسطين في هذه البطولة الإقليمية، وتتويجنا جاء نتيجة للجهد المتواصل والإعداد الطويل والمستمر".

من جهته، قال اللاعب محمد سدر "يوماً بعد يوم نحرز تقدماً لصالح فلسطين على صعيد المنافسات الإقليمية في لعبة الشطرنج، كما تشهد اللعبة تطوراً ملحوظاً وواضحاً".

يشار إلى أن البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية للعام 2022 أقيمت في سوريا بمشاركة 144 لاعبة ولاعبا في الفئات (تحت 8 سنوات، 10 سنوات، 12 سنة، 14 سنة، 16 سنة، 18 سنة، تحت 20 سنة).